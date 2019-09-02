Однако количество травмированных увеличилось
В 2018 году на пожарах в Бурятии погибло 48 человек, в 2019-м – 25 человек.
- Уменьшение практически на 48%. Травмы получили 51 человек, в прошлом году 40 человек. Увеличение на 27 %, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
С 26 августа по 1 сентября в Бурятии произошло 44 пожара. Более половины из них составило загорание травы и мусора. Основной причиной их возникновения является неосторожное обращение с огнём.
27 августа в селе Поселье Иволгинского района произошёл пожар из-за замыкания электропроводки насосной станции в подвале. Пострадавших нет.
Также 1 сентября в селе Онохой Заиграевского района сгорела крыша двухэтажного дома и был повреждён потолок на веранде. Причиной стало короткое замыкание проводки на чердаке.
В Бурятии снизилось число погибших на пожарах
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Смертельное ДТП произошло в Иволгинском районе
Кража произошла ещё в прошлом году
Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями
Днём 1 сентября в селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии произошёл пожар
Причиной пожара, скорее всего, стала старая электропроводка
Грабители отобрали iPhone, кроссовки и барсетку
В поисках задействованы собаки и квадрокоптер
Всего за неделю было зарегистрировано девять лесных пожаров
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон
Пожар произошёл в доме на Борсоева
Дедушка с внуком переправлялись через реку, чтобы найти скот
Происшествия, 01.09.2019
Возгорания случились в разных районах республики
Происшествия, 31.08.2019
30 августа в деревне Грановщина Иркутского района произошёл пожар, на котором чуть не погибли мужчина и двое его внуков
Происшествия, 31.08.2019
Авария произошла утром в пятницу