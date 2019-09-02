ДТП произошло в Тарбагатайском районе
1 сентября около 8 часов утра в селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии произошло ДТП.
55-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета», не имеющий права управления транспортным средством, врезался в гравий. После этого мотоцикл опрокинулся.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Оронгое погиб пассажир врезавшегося в трактор микрогрузовика.
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в кучу гравия
Происшествия, Фото:
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