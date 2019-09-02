В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином

Пожар мог бы обернуться трагическими последствиями, ведь рядом со строением оказались восемь металлических ёмкостей с бензином. К счастью, пожарные их увидели вовремя и унесли на безопасное от огня расстояние.











Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

















