В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином

Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями
1 сентября в посёлке Таксимо Муйского района горела дощатая сторожка, обшитая профнастилом. На момент прибытия пожарной охраны из-под крыши строения шёл дым, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар мог бы обернуться трагическими последствиями, ведь рядом со строением оказались восемь металлических ёмкостей с бензином. К счастью, пожарные их увидели вовремя и унесли на безопасное от огня расстояние.
Огонь повредил фронтон сторожки на площади 3 кв.м.
Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Онохое сгорела крыша жилого дома
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Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями
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