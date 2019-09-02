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В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином

В Бурятии на пожаре вынесли бочки с бензином
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями

1 сентября в посёлке Таксимо Муйского района горела дощатая сторожка, обшитая профнастилом. На момент прибытия пожарной охраны из-под крыши строения шёл дым, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар мог бы обернуться трагическими последствиями, ведь рядом со строением оказались восемь металлических ёмкостей с бензином. К счастью, пожарные их увидели вовремя и унесли на безопасное от огня расстояние.



Огонь повредил фронтон сторожки на площади 3 кв.м.

Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.





Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Онохое сгорела крыша жилого дома.


пожар
 
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