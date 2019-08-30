Он опрокинулся на дороге
Накануне в шесть часов вечера в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП.
- 52-летний водитель мопеда «Рэйсер», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по просёлочной дороге со стороны посёлка Покровка в направлении посёлка Петропавловка не справился с рулевым управлением. Он совершил опрокидывание, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами доставлен в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал пассажир врезавшегося в бетонное ограждение мотоцикла.
В Бурятии в ДТП попал 52-летний водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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