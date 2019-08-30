Мотоцикл с двумя людьми врезался в бетонное ограждение
Накануне ночью в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек.
ДТП устроил 25-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий права управления транспортным средством. Кроме того, водитель не зарегистрировал свой транспорт в установленном порядке, а также ехал без мотошлема.
- Следуя со стороны Улан-Удэ в направлении посёлка Николаевский, водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 27-летний пассажир.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии произошли два ДТП, в которых пострадали три человека.
В Бурятии по вине мотоциклиста без прав пострадал пассажир
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