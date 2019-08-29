В Бурятии в двух ДТП пострадали три человека

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе два ДТП, в которых пострадали два человека.











- В результате ДТП водитель и 68-летний пассажир отечественного автомобиля с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.











Днём в Кижингинском районе 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по улице Колхозная села Кижинга при выезде на улицу Советская, не предоставил преимущества в движении автомобилю «РАВ-4». За рулём иномарки был 33-летний мужчина.Около 9 часов вечера в Кабанском районе 61-летний водитель автомобиля «Мицубиши Делика» совершил ДТП на федеральной трассе Р-258 «Байкал». В районе города Бабушкин водитель врезался в автомобиль «БМВ X-4», которым управлял 35-летний водитель.В аварии пострадал водитель «Мицубиши». Он получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.