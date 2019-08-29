Авария произошла вечером в Левобережной части города
Накануне, в 19:20, в Улан-Удэ в посёлке Солдатский на улице Михалёва произошло ДТП. Под колёса автомобиля «Хонда Аккорд» попала 22-летняя велосипедистка.
- Девушка получила ушибы, после осмотра медиками отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 августа в Улан-Удэ 11-летний велосипедист попал под колёса «Ниссана». Мальчик получил травмы различной степени тяжести.
В Улан-Удэ сбили велосипедистку
Происшествия, Фото:
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