Пожар произошёл в Онохое
26 августа в Бурятии зарегистрировано 3 пожара.
Так, в 01:49 поступило сообщение о том, что в посёлке Онохой Заиграевского района горит баня. На момент прибытия первого подразделения пожарных горела наружная стена постройки, и в результате пожара она обгорела на площади 5 кв.м.
Предполагаемая причина пожара - поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграево подожгли дом, гараж и автомобиль. Они находились по разным адресам, но принадлежат одному владельцу.
В Бурятии подожгли баню
Происшествия, Фото:
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