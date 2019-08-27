В Бурятии подожгли дом, гараж и автомобиль

Дом с гаражом и машина находились по разным адресам, но принадлежат одному владельцу. ФОТО
Сегодня в 4:15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о двух пожарах в посёлке Заиграево Заиграевского района. Горели расположенные по разным адресам, но зарегистрированные на одного человека, жилой дом с пристроенным гаражом, а также автомобиль.
Когда пожарные прибыли на первый адрес, гараж был объят огнём полностью, пламя перешло на кровлю дома. В результате дом повреждён на площади 110 кв.м, гараж уничтожен полностью на площади 32 кв.м.
На момент прибытия пожарных по второму адресу автомобиль горел изнутри. Огонь повредил салон машины на площади 2 кв.м.
Причиной пожаров предположительно послужил поджог.
Органы внутренних проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и виновные в возникновении пожара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
40 детей заболели сальмонеллёзом после обеда в школьной столовой
Пожар произошёл в Онохое
Авария произошла вчера вечером
Он нанёс отцу множественные удары по голове
Дом с гаражом и машина находились по разным адресам, но принадлежат одному владельцу. ФОТО
ДТП произошло в выходной день в Черемхово
За прошедшие сутки лесные пожары в республики не тушили
Смертельное ДТП произошло ночью
Тело уроженца Бурятии нашли в конноспортивном клубе в Москве
Строитель сорвался со второго этажа
Также в минздраве сообщили, какие существуют меры профилактики заболевания животных бешенством
Авария произошла возле остановки «Лицей»
Авария произошла на улице Жердева
Он напал на мужчину и избил его, после чего отобрал кошелёк
Второй водитель был пьян