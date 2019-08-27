В Бурятии подожгли дом, гараж и автомобиль

Когда пожарные прибыли на первый адрес, гараж был объят огнём полностью, пламя перешло на кровлю дома. В результате дом повреждён на площади 110 кв.м, гараж уничтожен полностью на площади 32 кв.м.











Органы внутренних проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и виновные в возникновении пожара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.















































Сегодня в 4:15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о двух пожарах в посёлке Заиграево Заиграевского района. Горели расположенные по разным адресам, но зарегистрированные на одного человека, жилой дом с пристроенным гаражом, а также автомобиль.На момент прибытия пожарных по второму адресу автомобиль горел изнутри. Огонь повредил салон машины на площади 2 кв.м.Причиной пожаров предположительно послужил поджог.