Он забирал деньги, документы и вещи
4 августа в полицию с заявлением о краже обратился 33-летний иркутянин. Накануне мужчина, находясь в своей квартире, распивал со знакомым алкогольные напитки и уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу сотового телефона, кожаной сумки с портмоне с банковской картой, а также ключей от квартиры.
Сыщики нашли и доставили подозреваемого в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Иркутска. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
В ходе дальнейших разбирательств сыщики установили причастность задержанного к ряду грабежей на территории Ленинского района.
Так, 7 августа, находясь возле торгового павильона, расположенного на улице Розы Люксембург, подозреваемый избил 50-летнего мужчину и забрал у него мобильный телефон и деньги.
В ночь с 9 на 10 августа у дома по улице Сибирских Партизан он избил и ограбил 48-летнего прохожего, отняв у него золотую цепочку и документы, а также ключи от квартиры, которыми воспользовался, чтобы проникнуть в жилое помещение. Из квартиры вор украл деньги и личные вещи.
На следующий день он напал на 51-летнего жителя Ленинского района. Также избил его и похитил сотовый телефон
В настоящий момент по решению суда ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Грабитель помещён в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин за неделю обокрал и ограбил четырёх человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Накануне в Бурятии сгорела баня
Ему грозит срок до двух лет лишения свободы
К наградам представят двух погибших пилотов, а также выживших стюардессу и пилота
Пытавшийся спасти мужчину его коллега упал с большой высоты
Собака по кличке Цаца привела полицейских на берег реки, где хранились украденные вещи
Авиация МЧС доставила пожарных на север Бурятии
На этот раз он ехал на мопеде
Оружие передано в полицию
Велосипедист скончался на месте
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Он также уличён в краже стройматериалов
Следователи разыскивают скрывшегося с места преступления убийцу
Задержанный учится в техникуме
Поиски продолжаются четвёртый день
Обеспокоенная мать заявила в полицию