Иркутянин за неделю обокрал и ограбил четырёх человек

Он забирал деньги, документы и вещи



4 августа в полицию с заявлением о краже обратился 33-летний иркутянин. Накануне мужчина, находясь в своей квартире, распивал со знакомым алкогольные напитки и уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу сотового телефона, кожаной сумки с портмоне с банковской картой, а также ключей от квартиры.



Сыщики нашли и доставили подозреваемого в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Иркутска. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.



В ходе дальнейших разбирательств сыщики установили причастность задержанного к ряду грабежей на территории Ленинского района.



Так, 7 августа, находясь возле торгового павильона, расположенного на улице Розы Люксембург, подозреваемый избил 50-летнего мужчину и забрал у него мобильный телефон и деньги.



В ночь с 9 на 10 августа у дома по улице Сибирских Партизан он избил и ограбил 48-летнего прохожего, отняв у него золотую цепочку и документы, а также ключи от квартиры, которыми воспользовался, чтобы проникнуть в жилое помещение. Из квартиры вор украл деньги и личные вещи.



На следующий день он напал на 51-летнего жителя Ленинского района. Также избил его и похитил сотовый телефон



В настоящий момент по решению суда ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Грабитель помещён в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



