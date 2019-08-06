Улан-удэнца ударили бутылкой по голове за отказ от выпивки

Нападавший оказался рецидивистом



Накануне утром в полицию обратился 41-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ. Он заявил о разбойном нападении. Мужчина рассказал, что распивал спиртное с малознакомыми людьми, живущих в соседнем доме.



Когда компания в очередной раз пошла за алкоголем, он, чувствуя, что изрядно выпил, стал отказываться от дальнейших посиделок. Возник конфликт, во время которого один из новых знакомых в подъезде несколько раз ударил его бутылкой по голове.



После злоумышленник украл из кармана его рубашки банковскую карту, которой горожанин расплачивался за спиртные напитки. Зная, что карта оснащена бесконтактной системой расчёта, он расплатился ею в нескольких магазинах. Всего им украдено 3,5 тысячи рублей.



Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 42-летний горожанин. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В 2018 году злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.



За разбой возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.