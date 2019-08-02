В Бурятии повышается уровень воды в реке Селенга



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава республики Алексей Цыденов



- На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемым территориям, которые в районе Селенги. Так что, прошу всех быть внимательными – при любой информации, неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в единую диспетчерскую службу, - подчеркнул глава региона.



И вчера, согласно оперативной сводке города, уровень воды в реке Селенга составлял 152 см от нулевой отметки, что не превышает критического уровня, вода в реке поднялась на 10 см. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах. Во время поездки он отметил, что повышается уровень реки Селенги.- На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемым территориям, которые в районе Селенги. Так что, прошу всех быть внимательными – при любой информации, неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в единую диспетчерскую службу, - подчеркнул глава региона.И вчера, согласно оперативной сводке города, уровень воды в реке Селенга составлял 152 см от нулевой отметки, что не превышает критического уровня, вода в реке поднялась на 10 см.













Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 31 июля на 1 августа произошло подтопление низменного участка дороги перед въездом в СНТ «Судостроитель».



- Эта дорога самодельная на мелководном притоке, поднялся уровень воды в основном русле Селенги, и приток подтопил участок дороги, - рассказал «Байкал-Daily» Дмитрий Фёдоров, заместитель начальника управления по ЧС.



На место подтопления выехала комиссия от администрации города. На участок прибыли сотрудники комитета городского хозяйства, комитета по строительству и управления по ЧС. Специалисты провели оперативное обследование.



Дмитрий Федоров отметил, что небольшая дамба в СНТ «Судостроитель» целая, а участки не затоплены, ситуация находится на контроле. Сейчас проезд в СНТ организован через резервный объезд, а после спада воды подтопленный участок дороги обещают дополнительно подсыпать и грейдировать.



Тем временем в паблике «Аноним 03» жители делятся фотографиями воды в селе Поселье и у СНТ «Судостроитель» и пишут:



«Поселье, вечер, поздний вечер, сами ходим дежурим, вода подходит и не медленно, видимо, нам чудится, но как по мне так все 60-70 см за сутки прибыло!».



«Это Поселье, вдоль улицы Ясная. Это был берег! Воды здесь не было. Была дорога, и речушка, напоминающая болото».







«Это Поселье, вдоль улицы Ясная. Это был берег! Воды здесь не было. Была дорога, и речушка, напоминающая болото».

Алексей Цыденов призвал улан-удэнцев при неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в ЕДДС