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В Бурятии повышается уровень воды в реке Селенга

В Бурятии повышается уровень воды в реке Селенга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов призвал улан-удэнцев при неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в ЕДДС 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах. Во время поездки он отметил, что повышается уровень реки Селенги.

- На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемым территориям, которые в районе Селенги. Так что, прошу всех быть внимательными – при любой информации, неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в единую диспетчерскую службу, - подчеркнул глава региона.

И вчера, согласно оперативной сводке города, уровень воды в реке Селенга составлял 152 см от нулевой отметки, что не превышает критического уровня, вода в реке поднялась на 10 см. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 31 июля на 1 августа произошло подтопление низменного участка дороги перед въездом в СНТ «Судостроитель». 

- Эта дорога самодельная на мелководном притоке, поднялся уровень воды в основном русле Селенги, и приток подтопил участок дороги, - рассказал «Байкал-Daily» Дмитрий Фёдоров, заместитель начальника управления по ЧС.

На место подтопления выехала комиссия от администрации города. На участок прибыли сотрудники комитета городского хозяйства, комитета по строительству и управления по ЧС. Специалисты провели оперативное обследование.

Дмитрий Федоров отметил, что небольшая дамба в СНТ «Судостроитель» целая, а участки не затоплены, ситуация находится на контроле. Сейчас проезд в СНТ организован через резервный объезд, а после спада воды подтопленный участок дороги обещают дополнительно подсыпать и грейдировать.

Тем временем в паблике «Аноним 03» жители делятся фотографиями воды в селе Поселье и у СНТ «Судостроитель» и пишут: 

«Поселье, вечер, поздний вечер, сами ходим дежурим, вода подходит и не медленно, видимо, нам чудится, но как по мне так все 60-70 см за сутки прибыло!».

«Это Поселье, вдоль улицы Ясная. Это был берег! Воды здесь не было. Была дорога, и речушка, напоминающая болото».



река
 
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