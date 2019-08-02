Глава Бурятии: «У части домов в Джиде при нас были подтоплены огороды и первые этажи»



В ходе поездки были проконтролированы защитные дамбы сёл Утата, Улекчин, Петропавловка, в Закаменске - состояние дороги по ул. Нагорная, в сёлах Тохой и Джида оценена паводковая ситуация, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.











- В Закаменском районе ситуация стабилизировалась, на сегодня вода ушла. Особого ущерба нет. Требуется восстановление дорог, восстановление повреждённых мостов. Тяжелее ситуация в Джидинском районе, там пока ещё высокая вода. И более того, прямо сегодня в обед прорвало дамбу в посёлке Джида, и у части домов при нас были фактически подтоплены огороды и первые этажи. Сейчас там остался оперативный штаб, возглавляемый Луковниковым Евгением Валентиновичем, принимаются меры. В любом случае будет проведена оценка причинённого ущерба, и людям будет оказана помощь в рамках программ по ликвидации ущерба, - сказал Алексей Цыденов по итогам поездки.



В каждом районе прошли совещания с участием министерств соцзащиты, здравоохранения, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, природных ресурсов, республиканского агентства ГО и ЧС.



Среди первых поручений по итогам поездки: министерству социальной защиты - сделать подворовый обход и отправить детей из пострадавших домов в детские лагеря, чтобы они не находились в сырых квартирах. По словам министра социальной защиты Татьяны Быковой, уже подготовлено 26 мест. Детей готовы принять в ближайшее время.



Глава Бурятии отдельно подчеркнул, что помощь пострадавшим от паводков будет оказываться не только по прописке, но и по фактическому проживанию.



- Главное, чтобы два соседа подтвердили, что человек здесь живёт – соответственно, в данном случае прописку требовать не будем, - отметил Алексей Цыденов.



Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды. С целью ликвидации последствий паводка в Джидинском и Закаменском районе будет проведена оценка ущерба по инфраструктурным объектам.



- В первую очередь, пострадали дороги в Джидинском районе, смыт один мост. После оценки потребности восстановления сделаем заявку в федеральный бюджет. Но в любом случае приступим к восстановлению уже своими силами, как только сойдёт вода. Все необходимые меры будут приняты, людям помощь будет оказана, - сказал Алексей Цыденов.



По состоянию на 1 августа, в Джидинском районе восстановлен доступ к трём из пяти населённых пунктов, которые были ранее отрезаны. Из-за паводков введено ограничение движения автотранспорта на трёх участках местных дорог.



Отрезанными остаются Тохой и Укырчелон. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, накануне, 1 августа, из-за повышения уровня воды в реке Джида



Алексей Цыденов на следующей неделе планирует повторно выехать в Джидинский район с проверкой, как реализуются мероприятия по ликвидации ущерба. Отрезанными остаются Тохой и Укырчелон. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, накануне, 1 августа, из-за повышения уровня воды в реке Джида было подтоплено около 20 приусадебных участков села Джида. Администрацией района и сельского поселения оповещены жители, приведены в готовность три пункта временного размещения граждан и необходимая автомобильная техника. Проводятся работы для предотвращения распространения воды на жилые дома.Алексей Цыденов на следующей неделе планирует повторно выехать в Джидинский район с проверкой, как реализуются мероприятия по ликвидации ущерба.



- Хотел бы отдельно отметить, что повышается уровень реки Селенги. На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемый территориям, которые в районе Селенги. Так что, прошу всех быть внимательными – при любой информации, неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в единую диспетчерскую службу, - подчеркнул глава региона.

