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Глава Бурятии: «У части домов в Джиде при нас были подтоплены огороды и первые этажи»

Глава Бурятии: «У части домов в Джиде при нас были подтоплены огороды и первые этажи»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства республики
В селе Джида накануне прорвало дамбу

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии в результате разлива реки подтопило село Джида. 1 августа глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах. 
 
В ходе поездки были проконтролированы защитные дамбы сёл Утата, Улекчин, Петропавловка, в Закаменске - состояние дороги по ул. Нагорная, в сёлах Тохой и Джида оценена паводковая ситуация, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- В Закаменском районе ситуация стабилизировалась, на сегодня вода ушла. Особого ущерба нет. Требуется восстановление дорог, восстановление повреждённых мостов. Тяжелее ситуация в Джидинском районе, там пока ещё высокая вода. И более того, прямо сегодня в обед прорвало дамбу в посёлке Джида, и у части домов при нас были фактически подтоплены огороды и первые этажи. Сейчас там остался оперативный штаб, возглавляемый Луковниковым Евгением Валентиновичем, принимаются меры. В любом случае будет проведена оценка причинённого ущерба, и людям будет оказана помощь в рамках программ по ликвидации ущерба, - сказал Алексей Цыденов по итогам поездки.

В каждом районе прошли совещания с участием министерств соцзащиты, здравоохранения, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, природных ресурсов, республиканского агентства ГО и ЧС.

Среди первых поручений по итогам поездки: министерству социальной защиты - сделать подворовый обход и отправить детей из пострадавших домов в детские лагеря, чтобы они не находились в сырых квартирах. По словам министра социальной защиты Татьяны Быковой, уже подготовлено 26 мест. Детей готовы принять в ближайшее время.

Глава Бурятии отдельно подчеркнул, что помощь пострадавшим от паводков будет оказываться не только по прописке, но и по фактическому проживанию.

- Главное, чтобы два соседа подтвердили, что человек здесь живёт – соответственно, в данном случае прописку требовать не будем, - отметил Алексей Цыденов.

Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды. С целью ликвидации последствий паводка в Джидинском и Закаменском районе будет проведена оценка ущерба по инфраструктурным объектам.

- В первую очередь, пострадали дороги в Джидинском районе, смыт один мост. После оценки потребности восстановления сделаем заявку в федеральный бюджет. Но в любом случае приступим к восстановлению уже своими силами, как только сойдёт вода. Все необходимые меры будут приняты, людям помощь будет оказана, - сказал Алексей Цыденов.

По состоянию на 1 августа, в Джидинском районе восстановлен доступ к трём из пяти населённых пунктов, которые были ранее отрезаны. Из-за паводков введено ограничение движения автотранспорта на трёх участках местных дорог.

Отрезанными остаются Тохой и Укырчелон. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, накануне, 1 августа, из-за повышения уровня воды в реке Джида было подтоплено около 20 приусадебных участков села Джида. Администрацией района и сельского поселения оповещены жители, приведены в готовность три пункта временного размещения граждан и необходимая автомобильная техника. Проводятся работы для предотвращения распространения воды на жилые дома.

Алексей Цыденов на следующей неделе планирует повторно выехать в Джидинский район с проверкой, как реализуются мероприятия по ликвидации ущерба.

- Хотел бы отдельно отметить, что повышается уровень реки Селенги. На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемый территориям, которые в районе Селенги. Так что, прошу всех быть внимательными – при любой информации, неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в единую диспетчерскую службу, - подчеркнул глава региона.
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