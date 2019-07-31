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Житель Бурятии убил владелицу магазина из-за денег

Житель Бурятии убил владелицу магазина из-за денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После расправы он поджёг магазин

Вечером 19 июля загорелся круглосуточный продуктовый магазин, расположенный в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. В ходе тушения пожара внутри было обнаружено тело 73-летней предпринимательницы.  На теле женщины обнаружили многочисленные колото-резанные ранения и повреждения головы.

В ходе следствия в поле зрения правоохранительных органов попал 21-летний сын одной из продавщиц сгоревшего магазина, работавшей у покойной женщины. Были проанализированы его телефонные разговоры, просмотрены финансовые операции. Также молодого человека проверили на полиграфе.

Выяснилось, что вскоре после происшествия парень перевёл родственнику крупную сумму денег, а себе купил дорогой телефон, потратив в общей сложности около 70 тысяч рублей. Помимо этого, эксперты зафиксировали у него характерные психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что он обладал информацией о деталях трагического случая в магазине.

После того, как ему рассказали о всех собранных доказательствах, молодой человек признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряжённое с разбоем».

Обвиняемый рассказал, что накопил много долгов и нуждался в деньгах. От матери-продавщицы он узнал, что пожилая хозяйка постоянно носит с собой крупную сумму денег. Он решил напасть на женщину и вечером 19 июля пришёл в магазин, когда хозяйка осталась там одна. Женщина узнала покупателя, поздоровалась с ним, после чего повернулась к нему спиной и стала расставлять товар. В этот момент злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом и с силой нанёс ею удар по затылку своей жертвы. Хозяйка магазина упала и потеряла сознание.

Молодой человек обыскал магазин и украл 88 тысяч рублей из сумки потерпевшей и из кассы магазина. К этому времени пожилая предпринимательница начала приходить в себя. Увидев, что она стала шевелиться, подозреваемый схватил две бутылки водки и с силой метнул их одну за другой в голову женщины. Затем он взял нож и им добил потерпевшую. После этого он поджёг в подсобке кипу бухгалтерских документов. Когда огонь разгорелся, он вышел на улицу и скрылся с места происшествия.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого молодого человека меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

следственный комитет
 
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