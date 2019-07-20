 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

В Бурятии на пожаре погибла женщина

В Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в продуктовом магазине

19 июля в Бурятии зарегистрировано 9 пожаров, 6 из которых произошли в районах.  

В посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошёл пожар в продуктовом магазине. На момент прибытия пожарных горела крыша, а также магазин изнутри. Всего к ликвидации пожара и его последствий было привлечено 9 человек, в том числе 5 работников Государственной противопожарной службы республики, 1 единица спецтехники, 3 единицы вспомогательной техники. В результате загорания сгорела крыша, магазин выгорел изнутри на общей площади 35 кв.м. В ходе разбора пожара в бытовом помещении было обнаружено тело женщины. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл телят с фермы
Житель Бурятии украл телят с фермы
Происшествия, 20.07.2019
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
«В огороде было море»: В Улан-Удэ после ремонта дороги затопило дом
«В огороде было море»: В Улан-Удэ после ремонта дороги затопило дом
Происшествия, 19.07.2019
Пенсионерке с 12-летним внуком приходится одним справляться с последствиями ливня
В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Аллион»
В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Аллион»
Происшествия, 19.07.2019
ДТП произошло на ул. 502 километр
Жительница Бурятии убила мужа 14 ударами ножа
Жительница Бурятии убила мужа 14 ударами ножа
Происшествия, 19.07.2019
Женщина зарезала супруга кухонным ножом
У забайкальца нашли каннабис в бутылке
У забайкальца нашли каннабис в бутылке
Происшествия, 19.07.2019
Наркотики обнаружили при личном досмотре
В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети
В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети
Происшествия, 19.07.2019
Следственный эксперимент показал, почему в Улан-Удэ перевернулся батут с детьми. ВИДЕО
Улан-удэнец обнаружил в своей квартире спящего вора
Улан-удэнец обнаружил в своей квартире спящего вора
Происшествия, 19.07.2019
Вор-неудачник уснул прямо на месте преступления
Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса
Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса
Происшествия, 19.07.2019
Курительную смесь молодой человек заказал по почте
В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров
В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров
Происшествия, 19.07.2019
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение двух пожаров в Кижингинском и Кабанском районах
Житель Бурятии организовал подпольный игровой клуб с баром
Житель Бурятии организовал подпольный игровой клуб с баром
Происшествия, 19.07.2019
Житель Кяхты закупил мебель, организовал продажу напитков и нанял персонал  
В Бурятии автомобиль въехал в самолёт: видео
В Бурятии автомобиль въехал в самолёт: видео
Происшествия, 19.07.2019
Необычное происшествие случилось ночью в Еравнинском районе
В Бурятии произошло 68 возгораний автомобилей
В Бурятии произошло 68 возгораний автомобилей
Происшествия, 19.07.2019
С начала 2019 года в Бурятии произошло 68 возгораний транспортных средств

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^