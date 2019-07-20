В Бурятии на пожаре погибла женщина



В посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошёл пожар в продуктовом магазине. На момент прибытия пожарных горела крыша, а также магазин изнутри. Всего к ликвидации пожара и его последствий было привлечено 9 человек, в том числе 5 работников Государственной противопожарной службы республики, 1 единица спецтехники, 3 единицы вспомогательной техники. В результате загорания сгорела крыша, магазин выгорел изнутри на общей площади 35 кв.м. В ходе разбора пожара в бытовом помещении было обнаружено тело женщины. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

19 июля в Бурятии зарегистрировано 9 пожаров, 6 из которых произошли в районах.