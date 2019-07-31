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Спасатели эвакуировали туристов из Окинского района Бурятии

Спасатели эвакуировали туристов из Окинского района Бурятии
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии
Среди них есть погибший

29 июля спасатели получили сообщение о том, что зарегистрированная туристская группа из 12 человек просит эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык Окинского района Бурятии. Сообщалось, что, предположительно, один человек погиб.

Утром 30 июля из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, два спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда подсели в посёлке Никола. По предварительным данным, погибшему 67-летнему мужчине стало плохо с сердцем. Люди эвакуированы в посёлок Никола Иркутской области.


- Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолёт подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, - рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения МЧС России Виктор Доничев.

Все 12 туристов из Свердловской области. 29 июля погодные условия не позволили применить вертолёт для проведения поисково-спасательных работ. Было принято решение об отправке к месту происшествия наземной группировки спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сегодня тургруппа найдена бортом Ми-8, дан отбой следования спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии.  
спасатели туристы
 
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