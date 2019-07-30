По предварительным данным, один человек погиб
Вчера в республиканское агентство ГО и ЧС поступила информация о том, что в районе слияния рек Урик и Даялык Окинского района Бурятии о помощи просит группа из 12 туристов, которые сплавлялись на катамаранах по реке Урик. По предварительным данным, один человек погиб. На данный момент Бурятская поисково-спасательная служба проводит мероприятия по эвакуации туристов.
Ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке. Передвижение на автомобилях и пешими маршрутами до места происшествия затруднено. Также погодные условия не позволяют применять воздушное судно для проведения поисково-спасательных работ. Связь с туристической группой отсутствует, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии туристы ждут помощи спасателей
Происшествия, Фото:
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