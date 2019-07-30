Виновница ДТП и пассажир Хонды были госпитализированы
В Северобайкальском районе Бурятии 24-летняя автолюбительница на «Тойоте Королле Церес», следуя по улице Портовая со стороны улицы Ольхонская, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем «Хонда Цивик» под управлением водителя 1992 года рождения.
- В результате ДТП водитель Тойоты и 24-летний пассажир Хонды с травмами доставлены в больницу Северобайкальска, – сообщается в оперативной сводке УГИБДД МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в Еравнинском районе водитель мотоцикла «Урал» столкнулся с автомобилем «Тойота Виста». В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных травм.
В Бурятии водитель Тойоты врезалась в «Хонду Цивик»
Происшествия, Фото:
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