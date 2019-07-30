В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист

Пассажира «Урала» с травмами госпитализировали в больницу
29 июля в Еравнинском районе Бурятии около 9:30 часов 46-летний водитель мотоцикла «Урал» (без государственных регистрационных знаков), следуя по улице Центральная села Исинга, столкнулся с автомобилем «Тойота Виста».
- В результате аварии водитель мотоцикла скончался от полученных травм, 34-летний пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Известно, что водитель «Урала» не имел права управления транспортным средством.
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