В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист



- В результате аварии водитель мотоцикла скончался от полученных травм, 34-летний пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.







Известно, что водитель «Урала» не имел права управления транспортным средством.



29 июля в Еравнинском районе Бурятии около 9:30 часов 46-летний водитель мотоцикла «Урал» (без государственных регистрационных знаков), следуя по улице Центральная села Исинга, столкнулся с автомобилем «Тойота Виста».