За прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.
В результате удалось локализовать один очаг. Ведутся работы по тушению трёх лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения являются грозы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет около 462 га.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС. За сутки на тушении лесных пожаров работало 169 человек лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано было 20 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
Также, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 20 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском районах в зоне контроля. Площадь лесных пожаров в зоне контроля составляет менее 39 тысяч га. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», образовавшаяся дымовая завеса над Улан-Удэ и районами республики, не связана с лесными пожарами в республики. По данным спутника, дым нанесло из Иркутской области и Якутии.
В Бурятии грозы стали причиной лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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