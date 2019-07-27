Площадь возгорания составляет 8 га
Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Бурятии накануне велись работы по тушению лесного пожара площадью 4 га. Он возник 24 июля на территории Верхне-Баргузинского лесничества.
- Лесной пожар находится в труднодоступной горной местности. Угол наклона гор местами достигает более 60 градусов. В связи с отсутствием подъездных путей использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно, - отмечали вчера в республиканском агентстве лесного хозяйства.
И сегодня, 27 июля, по состоянию на 18.00 часов - тушение этого лесного пожара продолжается.
Площадь возгорания составляет 8 га.
- Пожар находится в труднодоступной горной местности. Использование лесопожарной техники невозможно. Пожар тушат в ручном режиме. На тушении работают 50 человек из числа пожарных-десантников, лесной охраны и лесопользователей, - пояснили в пресс-службе агентства.
Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Силы и средства лесной охраны привлечены в достаточном количестве, приняты все необходимые меры.
В Бурятии продолжается тушение лесного пожара на крутых горах
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