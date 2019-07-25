В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом

Следственное управление раскрыло подробности громкого дела с рубками в Тункинском нацпарке
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии осуждены старший оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Тункинский», заместитель директора национального парка «Тункинский» Сергей Смолин и индивидуальный предприниматель. Все они были вовлечены в незаконные рубки в Тункинском нацпарке и получили условные сроки.
СУ СКР по Бурятии раскрыло подробности уголовного дела.
- Следствием и судом установлено, что Каримов был назначен на должность оперуполномоченного группы экономический безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тункинский» в конце февраля 2017 года, и спустя уже несколько месяцев решил использовать свои служебные полномочия для собственного обогащения. В апреле 2017 года он предложил предпринимателю из Иркутска совершить незаконную рубку деловой древесины на территории местного национального парка, обещая свое покровительство в силу занимаемой должности. Затем сотрудник полиции встретился с заместителем директора национального парка, которого под предлогом наличия у него компромата склонил к незаконному содействию их преступным действиям, - сообщает Следственное управление.
В июле 2017 года заместитель директора парка подписал договор, в соответствии с которым предоставил предпринимателю лесной выдел для вырубки деловой древесины, а также внёс заведомо ложные сведения ещё в ряд документов. Это позволило его соучастникам организовать незаконную вырубку деловой древесины общим объемом более 200 м3 на землях особо охраняемой природной территории.
Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 4,2 млн. рублей.
Приговором суда полицейскому Каримову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Смолину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения с отбыванием в колонии общего режима. Предпринимателю Рослову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом
Происшествия, Фото:
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