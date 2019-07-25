В Бурятии полицейский, замдиректора нацпарка и бизнесмен получили реальные сроки

Суд вынес решение по делу о незаконной рубке в Тункинском нацпарке
В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего оперуполномоченного межмуниципального отдела МВД России «Тункинский», заместителя директора национального парка «Тункинский» Сергея Смолина и индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в превышении должностных полномочий, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и её пособничестве.
- В суде установлено, что сотрудник полиции путём уговоров и угроз склонил заместителя директора национального парка «Тункинский» к составлению незаконного договора о выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов с продажей древесины. В договоре предусматривалась заготовка древесины в объёме свыше допустимого. Индивидуальный предприниматель с привлечением лесозаготовительной бригады, не посвящённой в преступный умысел, незаконно вырубил сосны объёмом 201,6 куб. метров на территории национального парка. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил 4,2 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Сотрудника полиции суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Индивидуальный предприниматель осуждён к 2 годам лишения свободы. Замдиректору Тункинского нацпарка назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Наказание виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.
Осуждённые взяты под стражу в зале суда.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании суммы причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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