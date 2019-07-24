Читинки поверили «сотрудникам банка» и лишились денег

За сутки четверо забайкальцев пострадали от мошенников



В минувший вторник 57-летней читинке позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что её карта заблокирована. После этого он предложил пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций, что женщина и сделала . В результате с её кредитной карты были похищены 100 тысяч рублей.



Аналогичным образом пострадала 49-летняя жительница Железнодорожного района Читы, которой сообщили о несанкционированном снятии с её карты денег. Для решения проблемы потерпевшая продиктовала номер карты, пин-код и код подтверждения операции. В результате за два раза с карты списали 17443 рубля.



От мошенников пострадали и два жителя Могочи, которые намеревались взять микрозайм по размещенному в социальной сети объявлению. При этом лжекредитор попросил оплатить страховку, обязуясь вернуть ее вместе с суммой займа. В результате могочинцы лишились восьми и 21 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют возникающие вопросы блокирования карты или списания денежных средств решать при личном обращении в банк. Не следует перечислять незнакомцам свои деньги. Наверняка, их просят мошенники и никогда их не вернут

