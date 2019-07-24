24 Июля

23 Июля

Популярное

Читинки поверили «сотрудникам банка» и лишились денег

Читинки поверили «сотрудникам банка» и лишились денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки четверо забайкальцев пострадали от мошенников

В минувший вторник 57-летней читинке позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что её карта заблокирована. После этого он предложил пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций, что женщина и сделала . В результате с её кредитной карты были похищены 100 тысяч рублей.

Аналогичным образом пострадала 49-летняя жительница Железнодорожного района Читы, которой сообщили о несанкционированном снятии с её карты денег. Для решения проблемы потерпевшая продиктовала номер карты, пин-код и код подтверждения операции. В результате за два раза с карты списали 17443 рубля.

От мошенников пострадали и два жителя Могочи, которые намеревались взять микрозайм по размещенному в социальной сети объявлению. При этом лжекредитор попросил оплатить страховку, обязуясь вернуть ее вместе с суммой займа. В результате могочинцы лишились восьми и 21 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют возникающие вопросы блокирования карты или списания денежных средств решать при личном обращении в банк. Не следует перечислять незнакомцам свои деньги. Наверняка, их просят мошенники и никогда их не вернут
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ бродячие собаки разорвали кошку на глазах хозяйки
В Улан-Удэ бродячие собаки разорвали кошку на глазах хозяйки
Происшествия, 24.07.2019
Тема бродячих собак всплыла сегодня на внеочередной сессии Хурала Бурятии
В Бурятии медведь гулял возле роддома и магазина
В Бурятии медведь гулял возле роддома и магазина
Происшествия, 24.07.2019
Жители Таксимо сняли на видео бегавшего по улицам посёлка косолапого
В Бурятии погиб турист из Чехии
В Бурятии погиб турист из Чехии
Происшествия, 24.07.2019
Иностранец погиб, совершая восхождение к аршанским водопадам
В Улан-Удэ украли 150 тысяч из офиса фирмы
В Улан-Удэ украли 150 тысяч из офиса фирмы
Происшествия, 24.07.2019
Кнопка тревожной сигнализации в ночь кражи была неисправна
В Бурятии молодые люди устроили стрельбу
В Бурятии молодые люди устроили стрельбу
Происшествия, 24.07.2019
Один из участников конфликта получил травму бедра
Гулявший с собакой улан-удэнец нашёл гранату
Гулявший с собакой улан-удэнец нашёл гранату
Происшествия, 24.07.2019
Найденная граната содержала взрывчатое вещество
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, 24.07.2019
Он стащил из чужого дома продукты питания
Забайкалец собрал 15 кг марихуаны в Бурятии
Забайкалец собрал 15 кг марихуаны в Бурятии
Происшествия, 24.07.2019
Мужчина рассказал, что это не первый его визит в республику  
Двое незнакомцев ограбили улан-удэнца на улице
Двое незнакомцев ограбили улан-удэнца на улице
Происшествия, 24.07.2019
Грабители затеяли драку с жертвой
На границе Бурятии женщина спрятала под одеждой 25 тысяч долларов
На границе Бурятии женщина спрятала под одеждой 25 тысяч долларов
Происшествия, 24.07.2019
Деньги на теле женщины унюхала собака таможенников
В Улан-Удэ произошло ДТП на Борсоева
В Улан-Удэ произошло ДТП на Борсоева
Происшествия, 24.07.2019
От удара «Тойоту» развернуло
В Улан-Удэ ищут женщину, забравшую чужие деньги из банкомата
В Улан-Удэ ищут женщину, забравшую чужие деньги из банкомата
Происшествия, 24.07.2019
Женщина забрала деньги, которые не дождалась другая посетительница
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 24.07.2019
Водитель был госпитализирован

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^