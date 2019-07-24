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«Принесли спальный мешок и водку»: Подробности ЧП с камнепадом в Бурятии

«Принесли спальный мешок и водку»: Подробности ЧП с камнепадом в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии пострадавший от камнепада турист рассказал о произошедшем 

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Тункинском районе Бурятии травмы от падения камней с горы получили два туриста. «Они гуляли по горам, когда неожиданно начался камнепад», - говорилось в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.

Туристы, на которых обрушились камни, не смогли самостоятельно передвигаться. Позже на место прибыли пять спасателей, которые эвакуировали мужчин в медучреждении.

Один из пострадавших Олег Корякин, приехал из Мухоршибирского района. Он рассказал «Байкал-Daily» о том, как всё произошло и как долго они не могли дождаться помощи, истекая кровью на земле.

ЧП произошло в Аршане, возле водопада.

- Мы решили совершить прогулку на водопад в Тункинском нацпарке, при входе с нас взяли 50 рублей. Я поинтересовался, за что берутся эти деньги, сказали – за уборку мусора. Дошли до этого водопада, стоим, фотографируемся. Какая-то группа молодых людей поднялась выше, кто это группу мог туда пропустить, почему они это не отслеживают? Видимо, там кто-то оступился, камни посыпались, - рассказывает мужчина.

Увидев, что начался камнепад, мужчина закрыл собой своего ребёнка, который в итоге не пострадал только благодаря этому. Позже у Олега Корякина зафиксировали перелом голени, разрыв связок и разрыв сухожилий.

- Второй пострадавший человек стоял вообще на мостике (у него переломы бедра и голени). Первую помощь мне оказала девушка - я не знаю, кто она такая – из числа, кажется, туристов, нашла тряпку и перевязала мне ногу. Прибежали люди, которые продавали билеты, а у них ничего нет. Я лежал на сырой земле, вода бежит, я лежу, истекаю кровью. У них нет ни носилок, ни аптечки. Какую они мне там помощь оказали? Потом принесли мне всё-таки спальный мешок, видимо, кто-то из туристов пожертвовал, и принесли бутылку водки, я сделал пару глотков, - вспоминает Олег.

В больницу мужчину доставили только через три часа. Второго пострадавшего, который также не мог передвигаться, и того позже.

- Второй человек лежал, стонал, там практически тоже самое было. Он был доставлен ещё позже меня. Его увезли в Иркутск, - говорит Олег.

Пострадавший возмущён, что места для отдыха туристов не защищены от подобных ЧП

- Там хотя бы были сетки, предупреждения, что возможен камнепад, туристы же приехали отдыхать. Они же расслаблены, ничего не знают, - возмущается пострадавший.

В больнице в Тункинском районе он будет находиться ещё довольно долго – до полного выздоровления.

несчастный случай Аршан
 
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