В Бурятии туристы пострадали во время камнепада

Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада



В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста. Они гуляли по горам, когда неожиданно начался камнепад.



Туристы, на которых обрушились камни, не смогли самостоятельно передвигаться. На место прибыли пять спасателей.



- Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию пострадавших туристов. Один из пострадавших, житель Иркутской области, получил перелом бедра. Второй, житель Мухоршибирского района, получил открытый перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы в Тункинскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.





