Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада
В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста. Они гуляли по горам, когда неожиданно начался камнепад.
Туристы, на которых обрушились камни, не смогли самостоятельно передвигаться. На место прибыли пять спасателей.
- Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию пострадавших туристов. Один из пострадавших, житель Иркутской области, получил перелом бедра. Второй, житель Мухоршибирского района, получил открытый перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы в Тункинскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии туристы пострадали во время камнепада
Происшествия, Фото:
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