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В Улан-Удэ дом пенсионерки затопило по вине дорожных строителей

В Улан-Удэ дом пенсионерки затопило по вине дорожных строителей
Происшествия, 
В Улан-Удэ занялись проблемой, из-за которой участок пенсионерки и её 12-летнего внука превратился в «море»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ по улице 502 километр двор, огород и подвал жилого дома в частном секторе затопило после сильного дождя. С последствиями ливня 12-летний Коля Бухальцев вместе с бабушкой Надеждой Ивановной справлялись самостоятельно. Они рассказывали, что никто на помощь не пришёл, хотя они звонили и обращались в администрацию Железнодорожного района.

Раньше такого не наблюдалось. По словам семьи, всё началось после ремонта дороги на 502 километре. Подрядчик, выполнявший работы на участке, возможно, не обустроил должным образом систему отвода дождевой воды. И все потоки устремляются к ним во двор, поскольку дом семьи находится в низине.

Сегодня выяснилось, что дорожные дефекты устранят.

- У нас руководитель выезжал сам лично, посмотрел всё это. Есть фотографии, сейчас мы пишем претензионное письмо подрядчику, создаём комиссию, далее проведём местное совещание с указанием всех дефектов и установлением сроков ремонта данного участка автомобильной дороги. Будут приниматься меры по устранению данного замечания. По гарантийным обязательствам подрядчик будет устранять дефекты, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении дорожного строительства Улан-Удэ.

Сама Надежда Ивановна рассказала, что сегодня к ним приезжал специалист из городской администрации. Сотрудник обещал в ближайшее время отправить грейдер. Техника сделает специальные углубления, чтобы вода во время дождей бежала не во двор, а в ручей.

Также пенсионерка просит о земле, чтобы сделать отсыпку во дворе.

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