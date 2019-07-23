В Улан-Удэ водитель без страховки совершил ДТП

Авария произошла перед пешеходным переходом
Вчера около 20.30 часов в Улан-Удэ произошло ДТП. На улице Иволгинская водитель Toyota Corona совершил столкновение с машиной Nissan Sunny. Авария случилась перед пешеходным переходом.
Пострадавших в результате происшествия нет. У виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Бурятии пострадал 1,5-месячный младенец
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