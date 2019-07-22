В Улан-Удэ устанавливают личность попавшего в ДТП водителя мопеда

Водитель мопеда получил тяжёлые травмы, врезавшись в «Тойоту Калдина»
В Улан-Удэ устанавливают личность водителя мопеда, который получил тяжёлые травмы, врезавшись в легковушку. ДТП произошло вчера вечером на улице Гурульбинская.
- Водитель мопеда «Рейсер» без государственного регистрационного знака, следуя по улице Гурульбинская в направлении улицы Дорожная, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Калдина» под управлением 33-летнего водителя, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Водитель мопеда ехал без мотошлема.
- Я ехал со стороны города в Тулунжу и тут заметил, что навстречу едет мотоциклист. Так и произошло столкновение. Я вышел, увидел, что он дышит и вызвал скорую, - рассказал сотрудникам ГИБДД водитель «Калдины».
Водитель мопеда получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Личность пострадавшего не установлена. Это мужчина европейской внешности, 35-40 лет.
Всех, кто располагает информацией о личности водителя мопеда, просят сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 292902 или 292999.
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