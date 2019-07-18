Его пытались спасти, но безуспешно
Днем 13 июля погиб 50-летний мужчина, отдыхавший с компанией на берегу Усть-Илимского водохранилища. Его тело обнаружили на поверхности воды очевидцы.
Все попытки привести мужчину в сознание оказались безуспешными, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Также два дня назад в Иркутской области утонул 20-летний парень.
В Иркутской области утонул 50-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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