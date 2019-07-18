В Иркутской области утонул 20-летний парень

Он купался в реке вместе с девушкой



16 июля в черте деревни Ключи Казачинско-Ленского района Иркутской области 20-летний парень со спутницей решили искупаться в реке Киренге.



В 15-метрах от берега молодого человека подхватило стремительное течение и начало сносить на фарватер реки. Девушка пыталась оттолкнуть парня к берегу, но не получилось.



На помощь поспешили отдыхающие, вытащили его на сушу и до приезда «скорой» оказывали доврачебную помощь. Реанимацию проводили и прибывшие врачи – результатов она не принесла.



В Иркутской области утонули с начала лета уже 42 человека, включая 8 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



