Он купался в реке вместе с девушкой
16 июля в черте деревни Ключи Казачинско-Ленского района Иркутской области 20-летний парень со спутницей решили искупаться в реке Киренге.
В 15-метрах от берега молодого человека подхватило стремительное течение и начало сносить на фарватер реки. Девушка пыталась оттолкнуть парня к берегу, но не получилось.
На помощь поспешили отдыхающие, вытащили его на сушу и до приезда «скорой» оказывали доврачебную помощь. Реанимацию проводили и прибывшие врачи – результатов она не принесла.
В Иркутской области утонули с начала лета уже 42 человека, включая 8 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Иркутской области утонул 20-летний парень
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его пытались спасти, но безуспешно
Он купался в реке вместе с девушкой
Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз
Также она трудоустроила сына председателя экзаменационной комиссии
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Ингодинский районный суд Читы обязал минфин России выплатить 300 тысяч рублей бывшему осуждённому за пытки в следственном изоляторе
Ребёнок просил еду у соседей
В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара
Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс
Подросток купался возле горы Омулевая
Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе
Семена были приготовлены для восстановления лесов
Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя
Сегодня в Бурятии подняли тело погибшего на Селенге ребёнка
На улицах ломались и попадали в ДТП автомобили, люди ходили по колено в воде