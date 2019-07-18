В Бурятии нашли тело утонувшего мальчика

Сегодня в Бурятии подняли тело погибшего на Селенге ребёнка
В Бурятии найдено тело ушедшего под воду 10-летнего ребёнка. Об этом «Байкал-Daily» сообщили близкие семьи мальчика.
Трагедия произошла вчера в одном из сёл Кабанского района. Мальчик купался на Селенге вместе с другими детьми, и его в какой-то момент утянуло в воронку.
Поиски проходили накануне до позднего вечера и были возобновлены сегодня утром. Родные просили помощи у волонтёров и водолазов для поисков тела.
- Тело мальчика нашли, сворачиваем поиски. Спасибо за помощь, - написали близкие сегодня в соцсетях.
Жители Бурятии приносят соболезнования семье ребёнка. «Родителям огромных сил пережить это... Нет слов... Берегите детей», «Как страшно. Родителям сил.
Царствие небесное тебе, мальчишка», «Солнышко ты маленькое, только начал жить...мама и папа держитесь», - пишут пользователи.
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