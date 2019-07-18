18 Июля

17 Июля

Популярное

В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика

В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика
Происшествия, 
Ребёнка утянуло в воронку на реке Селенга

В Бурятии просят о помощи волонтёров и водолазов для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на реке Селенга в Кабанском районе.

«Мальчик пропал на Селенге в селе Степной дворец Кабанского района Бурятии 17 июля днём (в 4 часа). Ушел под воду, очевидцы – дети 10-13 лет, братья. Вместе купались, и его утянуло в воронку. Поиски на данный момент проводят местные жители. Сейчас нужны волонтёры, водолазы и те, кто профессионально занимается поиском», - говорится в обращении.

Эту информацию подтвердил Андрей, сослуживец старшего брата ушедшего под воду ребенка. Он сам участвует в поисках.

- Мы прочёсываем с волонтёрами всё - с места, где мальчик пропал, и до Байкала, смотрим все протоки. На берегу ищут человек 25-30 – добровольцы, родственники. Работает сейчас здесь МЧС, водолаз. И требуются на сегодня люди для поисков, - сообщил «Байкал-Daily» молодой человек. 

Также на своей странице в социальной сети к пользователям обратился брат мальчика с просьбой о помощи. 

- У меня пропал братишка. Он пропал в Кабанском районе, в селе Ранжурово. На данный момент ведутся поиски, их пока приостановили до рассвета. Если у кого-то есть возможность приехать, либо организовать волонтёрскую кампанию и т.д., мой телефон – 89243994228. Я жду вас здесь, либо звоните мне. Организуем поиски вместе, - сказал Александр на видеозаписи.  

Тем, кто хочет помочь родным пропавшего мальчика и подключиться к поискам, можно обращаться по телефонам: +7924-399-42-28 Александр, +7983-428-08-15 Андрей.


смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика
В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика
Происшествия, 18.07.2019
Ребёнка утянуло в воронку на реке Селенга
Жительница Тайшета лишилась 180 тысяч, продавая детскую кроватку
Жительница Тайшета лишилась 180 тысяч, продавая детскую кроватку
Происшествия, 18.07.2019
С женщиной связался «покупатель» и попросил реквизиты карты
Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре
Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре
Происшествия, 18.07.2019
Мальчик забыл его на теннисном столе в спорт-баре
Читинца подвёл игровой автомат
Читинца подвёл игровой автомат
Происшествия, 17.07.2019
Из-за ночных любителей бокса он получил штраф
В Забайкалье автовладелец случайно встретил угонщиков на его машине
В Забайкалье автовладелец случайно встретил угонщиков на его машине
Происшествия, 17.07.2019
Потерпевший стал преследовать своё транспортное средство
В Усть-Илимске поймали грабителя с «пистолетом»
В Усть-Илимске поймали грабителя с «пистолетом»
Происшествия, 17.07.2019
За несколько часов он успел ограбить две организации
В Улан-Удэ девушка зарезала парня из-за безответной любви
В Улан-Удэ девушка зарезала парня из-за безответной любви
Происшествия, 17.07.2019
21-летняя девушка убила улан-удэнца, в которого влюбилась
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 17.07.2019
Оно зафиксировано в Муйском районе
В Иркутске мужчина катался на крыше автомобиля, упал и погиб
В Иркутске мужчина катался на крыше автомобиля, упал и погиб
Происшествия, 17.07.2019
Его катал друг, с которым они отмечали праздник
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
Происшествия, 17.07.2019
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
Мошенники приглашают улан-удэнцев на работу в мэрию
Мошенники приглашают улан-удэнцев на работу в мэрию
Происшествия, 17.07.2019
О новом виде мошенничества сообщили власти Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^