В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика





Также на своей странице в социальной сети к пользователям обратился брат мальчика с просьбой о помощи.



- У меня пропал братишка. Он пропал в Кабанском районе, в селе Ранжурово. На данный момент ведутся поиски, их пока приостановили до рассвета. Если у кого-то есть возможность приехать, либо организовать волонтёрскую кампанию и т.д., мой телефон – 89243994228. Я жду вас здесь, либо звоните мне. Организуем поиски вместе, - сказал Александр на видеозаписи.



Тем, кто хочет помочь родным пропавшего мальчика и подключиться к поискам, можно обращаться по телефонам: +7924-399-42-28 Александр, +7983-428-08-15 Андрей.







В Бурятии просят о помощи волонтёров и водолазов для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на реке Селенга в Кабанском районе.«Мальчик пропал на Селенге в селе Степной дворец Кабанского района Бурятии 17 июля днём (в 4 часа). Ушел под воду, очевидцы – дети 10-13 лет, братья. Вместе купались, и его утянуло в воронку. Поиски на данный момент проводят местные жители. Сейчас нужны волонтёры, водолазы и те, кто профессионально занимается поиском», - говорится в обращении.Эту информацию подтвердил Андрей, сослуживец старшего брата ушедшего под воду ребенка. Он сам участвует в поисках.- Мы прочёсываем с волонтёрами всё - с места, где мальчик пропал, и до Байкала, смотрим все протоки. На берегу ищут человек 25-30 – добровольцы, родственники. Работает сейчас здесь МЧС, водолаз. И требуются на сегодня люди для поисков, - сообщил «Байкал-Daily» молодой человек.