В Бурятии мужчина погиб в реке на глазах жены

Тело погибшего нашли спустя три часа
Вчера днём на реке Турка в местности Половинка в Прибайкальском районе Бурятии погиб мужчина.
На место выехали инспекторы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, а также спасатели «ОСВОД-Байкал».
Первыми на место прибыли инспекторы ГИМС, которые приступили к поискам пропавшего. Спустя три часа мужчина без признаков жизни был найден в реке неподалеку от берега. Позже прибывшие спасатели извлекли из воды погибшего и передали его сотрудникам полиции.
– Со слов супруги погибшего мужчины, в тот вечер они вышли на берег реки, где её муж употреблял спиртные напитки. Далее мужчина решил искупаться в воде, зашёл в реку и вскоре пропал из виду. Несмотря на хорошие физические данные и крепкое здоровье, человеку не удалось спастись. Отмечу, что граждане находились в несанкционированном для купания месте, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.
С начала лета уже утонуло 10 человек, из них один ребёнок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор.
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Происшествия, Фото:
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