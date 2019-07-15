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Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор

Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор
Происшествия, 
Проплыв больше половины расстояния, мужчина выбился из сил

Вечером 13 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что мужчина во время купания в реке Баргузин заплыл на середину реки и начал тонуть.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Мужчину спасли.

- Позже выяснилось, что житель посёлка Усть-Баргузин решил переплыть реку на спор, но проплыв больше половины расстояния, он выбился из сил. Продержаться до нашего прибытия ему помогло то, что он сумел добраться до опоры моста и зацепиться за неё. Мы помогли ему перебраться в лодку и транспортировали его на берег, - рассказал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС РФ Александр Корнаков.

На берегу мужчина был передан родственникам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в Бурятии на Байкале едва не утонули трое парней. Одного из них унесло на катамаране от берега, друзья бросились следом, также на катамаране, а в итоге оказались в воде.
река спасательная операция
 
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