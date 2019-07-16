Причиной пожара стал перекал печи
15 июля в городе Закаменск произошёл пожар в бане. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны баня была объята огнём полностью.
- В результате пожара баня выгорела на площади 12 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужил перекал печи с последующим загоранием деревянных конструкций стены, - сообщила пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём в Бурятии сгорел УАЗ. Пожар произошёл в местности Каштак Прибайкальского района Бурятии.
В Закаменске произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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