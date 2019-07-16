В Бурятии сгорел УАЗ

Погибших и пострадавших нет



Вчера днём сгорел автомобиль в местности Каштак Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём. В результате пожара УАЗ полностью сгорел.



Погибших и пострадавших нет.



– В ходе дознания установлено, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, – сообщил старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Сергей Пермин.



Всего за прошедшие сутки в республике потушили 13 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

