Погибших и пострадавших нет
Вчера днём сгорел автомобиль в местности Каштак Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём. В результате пожара УАЗ полностью сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
– В ходе дознания установлено, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, – сообщил старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Сергей Пермин.
Всего за прошедшие сутки в республике потушили 13 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии сгорел УАЗ
Происшествия, Фото:
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