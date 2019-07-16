Ночью он перенёс операцию
Информация о том, что ребёнок в результате несчастного случая выпал из окна четвёртого этажа по улице Пушкина в Улан-Удэ, появилась накануне в паблике «Аноним 03».
«На Пушкина ребёнок только что выпал из окна 4-го этажа. Родители, ну, сколько можно, соблюдайте правила безопасности», - говорилось в посте.
В минздраве Бурятии информацию подтвердили. Сейчас ребёнок находится в Детской республиканской клинической больнице.
- У него было два перелома – перелом плеча и закрытый перелом предплечья. Ночью ребенок перенёс операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, будет наблюдаться дальше в отделении травматологии, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июля в Октябрьском районе Улан-Удэ из окна третьего этажа выпал пятилетний ребёнок. Малыш упал на козырёк и был доставлен в медучреждение.
В Улан-Удэ ребёнок выпал с четвёртого этажа
Происшествия, Фото:
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