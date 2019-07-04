Малыш приземлился на козырёк подъезда
Накануне вечером, 3 июля в Октябрьском районе Улан-Удэ из окна третьего этажа выпал пятилетний ребёнок. Малыш упал на козырёк и был доставлен в медучреждение. Врачи об инциденте сообщили в полицию.
По предварительной информации, несчастный случай произошёл после того, как мама вышла из комнаты, думая, что ребёнок уснул. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ведомстве напоминают: чтобы избежать подобных несчастных случаев, следует помнить, что москитные сетки не выдерживают веса ребёнка, а лишь только создают для него видимость барьера; окна следует оборудовать специальными замками (блокираторами, цепочками), чтобы они не оставались настежь открытыми. От окон следует отодвинуть всю мебель, чтобы ребёнок не смог забраться на подоконник.
-Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее он научится его открывать, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Объясните, ребёнку, что открытое окно – это опасно, - советуют в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в детском лагере из окна выпала 8-летняя девочка.
В Улан-Удэ с третьего этажа выпал ребёнок
Происшествия, Фото:
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