В Улан-Удэ ДТП заблокировало въезд во двор

Авария произошла в центре города
Сегодня около трёх часов дня на улица Смолина в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, со двора строящегося дома уезжал большегруз, справа от него заезжал автомобиль «Тойота Филдер».
- Так как проезд был узким, произошло столкновение автомобилей, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
Въезд во двор оказался заблокированным. Водители спорили между собой, выясняя степень виновность сторон в аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго»
. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Авария произошла в центре города
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