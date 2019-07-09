Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу
8 июля в 10 утра в Бурятии на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго» под управлением 58-летнего водителя.
Мужчина следовал по автодороге «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск», когда в районе села Нижний Торей не справился с управлением и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 8 июля в Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда. В столкновении двух «Тойот» в Гусиноозёрске пострадала женщина.
В Бурятии на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго»
Происшествия, Фото:
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