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В Бурятии на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго»

В Бурятии на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу

8 июля в 10 утра в Бурятии на Джидинском тракте опрокинулся «Киа Бонго» под управлением 58-летнего водителя.

Мужчина следовал по автодороге «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск», когда в районе села Нижний Торей не справился с управлением и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 8 июля в Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда. В столкновении двух «Тойот» в Гусиноозёрске пострадала женщина.
ДТП
 
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