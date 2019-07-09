По состоянию на 9 июля, поисково-спасательные службы обнаружили тела 23 человек, погибших в результате наводнения в Иркутской области
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пропавшими без вести числятся девять человек. Ранее сообщалось, что из заявленных в розыск 28 человек обнаружены живыми. Розыскные мероприятия продолжаются.
Также в наиболее пострадавшем от паводков Тулуне восстановили работу автокассы межмуниципальных маршрутов. На месте разрушенной автостанции установили новый павильон, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек
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