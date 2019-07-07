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Пропавшие при наводнении в Иркутской области 30 человек найдены живыми

Пропавшие при наводнении в Иркутской области 30 человек найдены живыми
Происшествия, 
В списке без вести пропавших остаются 11 человек

Полиция нашла 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье.

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», - приводит сообщение правительства «Интерфакс».

Сильные паводки, затронувшие больше 100 населённых пунктов в Иркутской области, начались 25 июня. Разрушено 3,5 тысяч жилых домов.

В настоящее остается подтопленным один населённый пункт - город Тулун. На его территории уровень воды в реке Ия падает. На 08.00 он составлял 574 см при критической отметке 700 см.


наводнение пропавшие без вести
 
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