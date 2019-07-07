Пропавшие при наводнении в Иркутской области 30 человек найдены живыми

Полиция нашла 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье.
«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», - приводит сообщение правительства «Интерфакс».
Сильные паводки, затронувшие больше 100 населённых пунктов в Иркутской области, начались 25 июня. Разрушено 3,5 тысяч жилых домов.
В настоящее остается подтопленным один населённый пункт - город Тулун. На его территории уровень воды в реке Ия падает. На 08.00 он составлял 574 см при критической отметке 700 см.
Сильные паводки, затронувшие больше 100 населённых пунктов в Иркутской области, начались 25 июня. Разрушено 3,5 тысяч жилых домов.
В настоящее остается подтопленным один населённый пункт - город Тулун. На его территории уровень воды в реке Ия падает. На 08.00 он составлял 574 см при критической отметке 700 см.