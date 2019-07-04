Инциденты произошли в разных районах города
Накануне в Улан-Удэ опять спасли двух тонущих мужчин.
В 14:20 на акватории реки Селенга, в протоке Степная, в районе автомобильного моста «Бегущая Лань», во время патрулирования спасли 63-летнего мужчину. Его передали бригаде скорой помощи.
В 16:30 также на Селенге, но уже в районе старого «Автовокзала», был 36-летний спасён мужчина. Его передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник произошли похожие инциденты. Оба случая зафиксированы в центре города. Обоих спасённых мужчин передали полицейским.
В Улан-Удэ едва не утонули двое мужчин
Происшествия, Фото:
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