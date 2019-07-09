Аварию устроил водитель «Камри», не имеющий прав
8 июля около 5 часов утра в Гусиноозёрске столкнулись две «Тойоты».
29-летний водитель автомашины «Тойота Камри», не имеющий водительских прав, на улице Дорожная выехал на полосу встречного движения. Здесь «Камри» совершила столкновение с «Тойотой Корона» под управлением 37-летнего водителя.
В результате ДТП 43-летняя женщина – пассажирка «Тойоты Корона» получила травмы различной степени тяжести. Она госпитализирована в хирургическое отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в ДТП также пострадал водитель мопеда, не имеющий водительских прав.
В Бурятии в столкновении «Тойот» пострадала пассажирка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 09.07.2019
Дольщикам дома пришлось за свой счёт завершать строительство
Происшествия, 09.07.2019
Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП
Из-за коммунальной аварии напротив Русского драмтеатра перекроют движение
ДТП произошло на Пищевой
Он не уступил дорогу «Хёндаю»
Погибшему было 45 лет
Мужчина приобрёл 30 поддельных пятитысячных купюр
Трагедия произошла в психиатрическом отделении больницы
Женщина долго лечилась в больнице
Хозяева единственной перепелиной фермы в Бурятии понесли огромный ущерб и просят о помощи
Возбуждены уголовные дела
Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
В Иркутской области за выходные поймали 133 пьяных водителя
Работы будут проводить лесники
Кража произошла после совместного застолья