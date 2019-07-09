09 Июля

08 Июля

Популярное

В Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда

В Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП

Ночью 8 июля в Улан-Удэ попал в ДТП мужчина на мопеде, не имеющий водительских прав.

- 27-летний водитель мопеда «Рэйсер», следуя по улице 1-я Дзержинского в районе дома № 15 не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ДТП с мопедом было зафиксировано в Бурятии в конце июня. Тогда пострадал 15-летний подросток, ехавший на мопеде.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии возбудили уголовное дело на бывшего застройщика
В Бурятии возбудили уголовное дело на бывшего застройщика
Происшествия, 09.07.2019
Дольщикам дома пришлось за свой счёт завершать строительство
В Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда
В Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда
Происшествия, 09.07.2019
Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП
В Улан-Удэ на Саянах произошла коммунальная авария
В Улан-Удэ на Саянах произошла коммунальная авария
Происшествия, 08.07.2019
Из-за коммунальной аварии напротив Русского драмтеатра перекроют движение
Улан-удэнец расплачивался фальшивками в магазинах
Улан-удэнец расплачивался фальшивками в магазинах
Происшествия, 08.07.2019
Мужчина приобрёл 30 поддельных пятитысячных купюр
В Иркутской области убийцу отправили на принудительное лечение
В Иркутской области убийцу отправили на принудительное лечение
Происшествия, 08.07.2019
Трагедия произошла в психиатрическом отделении больницы
В сгоревшей перепелиной ферме в Бурятии погибли более 500 птиц
В сгоревшей перепелиной ферме в Бурятии погибли более 500 птиц
Происшествия, 08.07.2019
Хозяева единственной перепелиной фермы в Бурятии понесли огромный ущерб и просят о помощи
В Забайкалье судят мужчину, убившего 5-летнего пасынка за отказ читать
В Забайкалье судят мужчину, убившего 5-летнего пасынка за отказ читать
Происшествия, 08.07.2019
Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими
В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, 08.07.2019
В Иркутской области за выходные поймали 133 пьяных водителя
В Бурятии уничтожают дикую коноплю
В Бурятии уничтожают дикую коноплю
Происшествия, 08.07.2019
Работы будут проводить лесники
Жительница Бурятии обчистила спящую подругу
Жительница Бурятии обчистила спящую подругу
Происшествия, 08.07.2019
Кража произошла после совместного застолья

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^