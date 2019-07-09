Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП
Ночью 8 июля в Улан-Удэ попал в ДТП мужчина на мопеде, не имеющий водительских прав.
- 27-летний водитель мопеда «Рэйсер», следуя по улице 1-я Дзержинского в районе дома № 15 не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ДТП с мопедом было зафиксировано в Бурятии в конце июня. Тогда пострадал 15-летний подросток, ехавший на мопеде.
В Улан-Удэ опрокинулся «бесправный» водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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