Жильцы дома эвакуировались самостоятельно
7 июля в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошло возгорание в 4-квартирном доме. На момент прибытия пожарных горела одна из квартир, существовала угроза перехода огня на соседние квартиры.
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.
- В результате пожара квартира выгорела на площади 48 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Жильцы квартиры расселены у родственников, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 июля в Улан-Удэ произошёл пожар на Полигоне.
В Бурятии сгорела квартира
Происшествия, Фото:
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