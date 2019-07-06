Пожар на Полигоне случился сегодня ночью
Вчера, около половины первого ночи, поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в посёлке Полигон в Улан-Удэ. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.
На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома, из окон второго этажа шёл густой дым. Был объявлен повышенный ранг пожара. К месту были направлены дополнительные силы.
– Пожарные в условиях сопряжённых с риском для жизни, а именно воздействия высоких температур и сильной задымлённости, провели разведку в квартирах на наличие людей, после чего приступили к тушению пожара, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Юрий Гребенкин.
Чуть более часа потребовалось огнеборцам, чтобы полностью потушить возгорание. Пожар уничтожил крышу дома на площади 300 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие 2 этажа на площади 10 квадратных метров.
– Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.
В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отмечают, что для перевозки людей было организовано 2 автобуса. Сейчас жильцы дома находятся у родственников. При необходимости в готовности находится пункт временного размещения.
Всего в тушении пожара было задействовано 36 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 2 автолестницы.
Улан-удэнцы самостоятельно спаслись из горящего дома
Происшествия, Фото:
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