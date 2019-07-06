Улан-удэнцы самостоятельно спаслись из горящего дома

Вчера, около половины первого ночи, поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в посёлке Полигон в Улан-Удэ. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома, из окон второго этажа шёл густой дым. Был объявлен повышенный ранг пожара. К месту были направлены дополнительные силы.– Пожарные в условиях сопряжённых с риском для жизни, а именно воздействия высоких температур и сильной задымлённости, провели разведку в квартирах на наличие людей, после чего приступили к тушению пожара, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Юрий Гребенкин.Чуть более часа потребовалось огнеборцам, чтобы полностью потушить возгорание. Пожар уничтожил крышу дома на площади 300 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие 2 этажа на площади 10 квадратных метров.– Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отмечают, что для перевозки людей было организовано 2 автобуса. Сейчас жильцы дома находятся у родственников. При необходимости в готовности находится пункт временного размещения.Всего в тушении пожара было задействовано 36 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 2 автолестницы.