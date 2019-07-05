Невменяемый мужчина пытался заколоть вилами внука местного целителя
Следователи завершили расследование уголовного дело 32-летнего психически больного жителя Закаменска. Он в состоянии невменяемости напал с вилами и ножницами на семью целителя. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 3 января 2019 года.
- По данным следствия, страдающий органическим расстройством личности мужчина проживал в Закаменск. 3 января 2019 года он внезапно решил разобраться с местным целителем, который несколько лет назад пытался лечить его. Поздним вечером мужчина пришёл к нему, перелез через забор, ворвался в помещение, где проводились лечебные процедуры, и разгромил его, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Затем больной схватил во дворе вилы и забежал в дом к лекарю, которого в этот момент не было на месте. Но в жилище находились два маленьких внука и пожилая родственница. Женщину нападавший столкнул в открытое подполье. При падении она получила травмы и повреждения.
После этого мужчина нанёс 10-летнему мальчику, который стоял рядом, удары вилами, а затем ножом и ножницами по различным частям тела.
В этот момент в дом забежал дядя с другом, которым успел позвонить ребёнок до нападения. Они вытолкали вооружённого мужчину за ограду и закрыли дверь. Затем оказали раненым первую помощь и отвезли их в больницу. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь ребенку удалось спасти.
- При проведении судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что мужчина во время учиненной расправы находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении больного мужчины принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В Бурятии будут судить психа, с вилами напавшего на дом целителя
Происшествия, Фото:
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