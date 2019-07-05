05 Июля

04 Июля

Популярное

В Бурятии будут судить психа, с вилами напавшего на дом целителя

В Бурятии будут судить психа, с вилами напавшего на дом целителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Невменяемый мужчина пытался заколоть вилами внука местного целителя

Следователи завершили расследование уголовного дело 32-летнего психически больного жителя Закаменска. Он в состоянии невменяемости напал с вилами и ножницами на семью целителя. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 3 января 2019 года.

- По данным следствия, страдающий органическим расстройством личности мужчина проживал в Закаменск. 3 января 2019 года он внезапно решил разобраться с местным целителем, который несколько лет назад пытался лечить его. Поздним вечером мужчина пришёл к нему, перелез через забор, ворвался в помещение, где проводились лечебные процедуры, и разгромил его, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Затем больной схватил во дворе вилы и забежал в дом к лекарю, которого в этот момент не было на месте. Но в жилище находились два маленьких внука и пожилая родственница. Женщину нападавший столкнул в открытое подполье. При падении она получила травмы и повреждения.

После этого мужчина нанёс 10-летнему мальчику, который стоял рядом, удары вилами, а затем ножом и ножницами по различным частям тела.

В этот момент в дом забежал дядя с другом, которым успел позвонить ребёнок до нападения. Они вытолкали вооружённого мужчину за ограду и закрыли дверь. Затем оказали раненым первую помощь и отвезли их в больницу. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь ребенку удалось спасти.

- При проведении судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что мужчина во время учиненной расправы находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении больного мужчины принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
покушение на убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии будут судить психа, с вилами напавшего на дом целителя
В Бурятии будут судить психа, с вилами напавшего на дом целителя
Происшествия, 05.07.2019
Невменяемый мужчина пытался заколоть вилами внука местного целителя
У жителей Иркутской области изъяли более 3 тысяч единиц оружия
У жителей Иркутской области изъяли более 3 тысяч единиц оружия
Происшествия, 05.07.2019
Всего в собственности людей находится более 150 тысяч единиц гражданского оружия
16 тысяч пострадавших от паводков жителей Иркутской области получили по 10 тысяч
16 тысяч пострадавших от паводков жителей Иркутской области получили по 10 тысяч
Происшествия, 05.07.2019
16507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь
Улан-удэнка украла телефон из кармана кардигана в магазине
Улан-удэнка украла телефон из кармана кардигана в магазине
Происшествия, 05.07.2019
Преступление произошло в спортивном магазине
Клещи покусали почти 3 тысячи жителей Бурятии
Клещи покусали почти 3 тысячи жителей Бурятии
Происшествия, 05.07.2019
В Бурятии продолжают ставить прививки против клещевого энцефалита
В Бурятии из-за подъёма реки Джида вывозят людей
В Бурятии из-за подъёма реки Джида вывозят людей
Происшествия, 05.07.2019
В двух районах Бурятии ожидается дальнейший подъём уровня река Джида
От паводка в Иркутской области пострадали 16 детсадов и 21 школа
От паводка в Иркутской области пострадали 16 детсадов и 21 школа
Происшествия, 05.07.2019
Учебный год в школах обещали начать вовремя
Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке
Улан-удэнец украл у пенсионерки телефон на остановке
Происшествия, 05.07.2019
Пропажу женщина обнаружила в автобусе
Забайкалец пытался пронести наркотик в СИЗО в естественной полости
Забайкалец пытался пронести наркотик в СИЗО в естественной полости
Происшествия, 05.07.2019
Он содержался под стражей по обвинению в убийстве
В Бурятии «чёрных лесорубов» помогают ловить фотоловушки
В Бурятии «чёрных лесорубов» помогают ловить фотоловушки
Происшествия, 05.07.2019
С начала года лесные камеры уже помогли выявить 25 нарушений
В Иркутске женщина и семейная пара продавали героин
В Иркутске женщина и семейная пара продавали героин
Происшествия, 05.07.2019
Сообщники распределили между собой роли

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^