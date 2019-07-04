В Улан-Удэ пенсионер устроил ДТП

Авария произошла на Боевой
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня около часа дня возле остановки «Гормолзавод» произошло ДТП.
По словам очевидца, на улице Боевая пенсионер за рулём «Тойоты Виста» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Марч».
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в посёлке Эрхирик в ДТП пострадали три пьяных человека
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Авария произошла на Боевой
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